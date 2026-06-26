جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسواق المالية العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي سجلتها أسواق اليابان وكوريا الجنوبية، في ظل توجه المستثمرين إلى عمليات بيع لجني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، خاصة في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق الأوروبية، سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات مع بداية التداولات، حيث تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.8% إلى 24793.58 نقطة، وانخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 8398.14 نقطة، كما تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 10490.62 نقطة.

وفي آسيا، تعرضت الأسهم لضغوط بيعية قوية، إذ هبط مؤشر “نيكاي 225” الياباني بنسبة 4.2% إلى 69360.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 8411.21 نقطة، قبل أن يستعيد المؤشران جزءًا من خسائرهما خلال جلسة التداول.

ويأتي التراجع بعد صعود قوي شهدته أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع بعض المستثمرين إلى تأمين الأرباح وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية.