Icon

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات Icon جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية Icon موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا Icon القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية Icon ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين Icon جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة Icon سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة Icon 6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير النظام البيئي في السعودية  Icon تكساس تحتضن محطة الأخضر الحاسمة في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٣ مساءً
جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية
المواطن - فريق التحرير

تراجعت مؤشرات الأسواق المالية العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي سجلتها أسواق اليابان وكوريا الجنوبية، في ظل توجه المستثمرين إلى عمليات بيع لجني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، خاصة في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق الأوروبية، سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات مع بداية التداولات، حيث تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.8% إلى 24793.58 نقطة، وانخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 8398.14 نقطة، كما تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 10490.62 نقطة.

وفي آسيا، تعرضت الأسهم لضغوط بيعية قوية، إذ هبط مؤشر “نيكاي 225” الياباني بنسبة 4.2% إلى 69360.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 8411.21 نقطة، قبل أن يستعيد المؤشران جزءًا من خسائرهما خلال جلسة التداول.

ويأتي التراجع بعد صعود قوي شهدته أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع بعض المستثمرين إلى تأمين الأرباح وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد