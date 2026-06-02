جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بمنطقة الرياض إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة (البرية والجوية والبحرية)، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.