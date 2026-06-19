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جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
المواطن - فريق التحرير

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عادت الخلافات إلى الواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد أيام من ظهور أجواء ودية بينهما خلال قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا.

وجاء التصعيد عقب تصريحات أدلى بها ترامب لإحدى القنوات التلفزيونية الإيطالية، قال فيها إن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال القمة، وهو ما أثار اعتراض رئيسة الحكومة الإيطالية.

وردت ميلوني على تلك التصريحات عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها على منصة “إكس”، مؤكدة أنها فوجئت بما وصفته بأنه رواية “مختلقة بالكامل”، ومشددة على أنها لا توافق على هذا الطرح.

كما انتقدت ميلوني ما اعتبرته اختلافاً في تعامل ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة مقارنة بمواقفه تجاه خصوم الغرب، قائلة إن قادة الدول التي تُعد منافسة للولايات المتحدة يحصلون على قدر أكبر من التساهل.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أن تصريحات ترامب كانت مخيبة للآمال، مؤكدة أن إيطاليا لا تتعامل من منطلق طلب الدعم أو التوسل، وقالت: “هناك أمر واحد يجب أن يتذكره.. لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً”.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء جمع الطرفين خلال قمة مجموعة السبع، بدا خلاله وجود تقارب بين الجانبين، قبل أن تعيد التصريحات المتبادلة الخلافات إلى الواجهة.

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