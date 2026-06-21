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حادث سير مروع ينهي حياة الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
حادث سير مروع ينهي حياة الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم
المواطن - فريق التحرير

غيب الموت الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم عن عمر ناهز 29 عاماً، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث مروري مفجع في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

وأوضح الفنان حسام داغر تفاصيل الواقعة المؤلمة، مشيراً إلى أن الراحل كان واقفاً بالقرب من الحي المتميز حين صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية أودت بحياته على الفور في مكان الحادث.

وقال إنه على الرغم من محاولات المارة إيقاف السيارة المتسببة في الحادث، فإن السائق لاذ بالفرار تاركاً سيارته في موقع الحادث.

وأضاف أنه فور وصول الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وفاة الفنان الشاب مباشرة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد لاستخراج تصاريح الدفن.

وحررت السلطات محضراً بالواقعة، وتكثف جهودها حالياً لضبط السائق الهارب.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد محافظة الغربية عام 1997، واستهل مشواره الفني من مسرح جامعة طنطا قبل أن يصقل موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وترك الراحل بصمة واعدة في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها تجسيده لشخصية “أمين عطا الله” في مسلسل “الضاحك الباكي” عام 2022، ومشاركته في مسلسل “حضرة العمدة”، بالإضافة إلى دوره المميز “وصفي” في مسلسل “زينهم” عام 2023.

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