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حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم
المواطن - فريق التحرير

تصدر حاسوب فائق صيني قائمة أقوى الحواسيب في العالم، في إنجاز يبرز جهود الصين في تطوير قدرات حوسبة متقدمة بالاعتماد على تقنيات محلية.
وجاء النظام المسمى “لاين شاين” في صدارة تصنيف أفضل 500 حاسوب في العالم، الذي كُشف عنه أمس خلال مؤتمر “آي إس سي” المتخصص في الحوسبة بمدينة هامبورج الألمانية.
وتُعد هذه المرة الأولى منذ عام 2017 التي يتصدر فيها حاسوب صيني عالي الأداء القائمة التي تُنشر مرتين سنويًا منذ عام 1993، وتُعد مؤشرًا غير رسمي لقوة الحوسبة العالمية.
وأزاح “لاين شاين” حامل اللقب السابق “إل كابيتان”، التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، إلى المركز الثاني.
ويقع الحاسوب في مدينة شنتشن جنوب الصين، وحقق سرعة مستدامة بلغت 2.2 إكسافلوب، وهي وحدة قياس لعدد العمليات الحسابية التي يمكن للحاسوب تنفيذها في الثانية الواحدة.
ويتميز الحاسوب بأنه صُمم بالكامل باستخدام معالجات صينية الصنع، بدلًا من الرقائق الأمريكية التي تشغّل معظم الأنظمة المتطورة في العالم.
ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى في التصنيف، إذ حل الحاسوب الفائق “إل كابيتان” التابع لمختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا في المركز الثاني.
ومن بين الأنظمة الأوروبية، جاء الحاسوب الألماني “جوبيتر بوستر” ضمن قائمة الخمسة الأوائل.

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