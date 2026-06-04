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حافلات المدينة تربط الزوار بجبل أُحد ووادي مهزور عبر المسارين (190) و(310)

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
حافلات المدينة تربط الزوار بجبل أُحد ووادي مهزور عبر المسارين (190) و(310)
المواطن - واس

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يُسهم مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في تعزيز وصول الزوار إلى المواقع التاريخية والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، عبر شبكة نقل حديثة تربط بين أبرز الوجهات الدينية والثقافية في المدينة المنورة.
ويتيح المسار رقم (190) الوصول إلى ميدان سيد الشهداء وجبل أُحد، أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة المنورة، الذي ارتبط بالسيرة النبوية ومعركة أُحد، واستمد مكانته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُحُدٌ جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه»، مما يمنح الزوار فرصة للتعرف على إرثه التاريخي واستحضار أحداثه الخالدة بكل يسر وسهولة.
كما يوفر المسار رقم (310) رحلة ميسرة تمر بوادي مهزور، أحد أودية المدينة المنورة التاريخية، وصولًا إلى المنطقة المركزية والمسجد النبوي، حيث يستحضر الزوار ما ارتبط بالمدينة المنورة من معالم وأودية أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، في تجربة تجمع بين سهولة التنقل واستكشاف المواقع ذات البعد التاريخي والإيماني.
ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتطوير منظومة النقل العام، وتحسين تجربة الزوار والسكان، وتسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية التي تجسد مكانة المدينة المنورة وتاريخها الإسلامي العريق.

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