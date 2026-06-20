حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا

شهدت مباراة منتخب باراجواي أمام نظيره التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم حالة طرد غير مسبوقة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط ميجيل ألميرون مع نهاية الشوط الأول، وذلك استنادًا إلى التعديلات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء قرار الطرد عقب رصد الحكم قيام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء حديثه مع المدافع التركي ميرت مولدر خلال إحدى الكرات المشتركة، في محاولة لمنع التقاط ما يقوله عبر عدسات الكاميرات.

ووفقًا للوائح الجديدة، يُعد هذا السلوك مخالفة تستوجب العقوبة الإدارية، ليصبح ألميرون أول لاعب يُطرد بموجب هذا التعديل منذ دخوله حيّز التنفيذ.