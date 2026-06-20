Icon

#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة Icon ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور Icon حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا Icon المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل Icon مسجد قباء.. أول مسجد أُسس في الإسلام ومنارة إيمانية في المدينة المنورة Icon المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026 Icon التخصصات الصحية: الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية Icon طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق Icon الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 Icon جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مباراة منتخب باراجواي أمام نظيره التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم حالة طرد غير مسبوقة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط ميجيل ألميرون مع نهاية الشوط الأول، وذلك استنادًا إلى التعديلات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء قرار الطرد عقب رصد الحكم قيام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء حديثه مع المدافع التركي ميرت مولدر خلال إحدى الكرات المشتركة، في محاولة لمنع التقاط ما يقوله عبر عدسات الكاميرات.

ووفقًا للوائح الجديدة، يُعد هذا السلوك مخالفة تستوجب العقوبة الإدارية، ليصبح ألميرون أول لاعب يُطرد بموجب هذا التعديل منذ دخوله حيّز التنفيذ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لاعبو الأخضر: سنظهر هويتنا أمام منتخب الأوروغواي في كأس العالم
أخبار رئيسية

لاعبو الأخضر: سنظهر هويتنا أمام منتخب الأوروغواي...

أخبار رئيسية
ملعب هارد روك.. بوابة الأخضر إلى كأس العالم 2026
الرياضة

ملعب هارد روك.. بوابة الأخضر إلى كأس...

الرياضة
المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم
الرياضة

المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في...

الرياضة
“مدننا تشجع منتخبنا”.. تفاعل جماهيري واسع في الساحات والحدائق البلدية لمساندة الأخضر
آخر الاخبار

“مدننا تشجع منتخبنا”.. تفاعل جماهيري واسع في...

آخر الاخبار
جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية
السعودية

جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم...

السعودية
ساحل العاج تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين على الإكوادور
الرياضة

ساحل العاج تستهل مشوارها في كأس العالم...

الرياضة
خلال ساعات.. الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي في كأس العالم
الرياضة

خلال ساعات.. الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي...

الرياضة
بالفيديو.. تعادل البرتغال والكونغو في الشوط الأول
الرياضة

بالفيديو.. تعادل البرتغال والكونغو في الشوط الأول

الرياضة