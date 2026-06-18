حرائق الغابات في إسبانيا تعطل خدمة القطارات بين مدريد وبرشلونة

‌ أوضحت شركة أديف المشغلة للسكك الحديدية في إسبانيا أن خدمة القطار فائق السرعة بين مدريد وبرشلونة في إسبانيا توقفت اليوم، بعد اندلاع حريق غابات قرب أحد أجزاء الخط في برشلونة.

جاء ذلك في وقت تستعد فيه إسبانيا لاستقبال أول ‌موجة حر هذا الموسم وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بزيادة حادة في مخاطر نشوب الحرائق، خاصة في المناطق الداخلية الشمالية، ابتداءً من يوم الأحد.

وأفادت الأرصاد الجوية أن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من السبت القادم، خاصة في جاليسيا وساحل بحر قنطبرية ‌في الشمال والشمال الغربي.

وأضافت أن خطر اندلاع الحرائق سيزداد بسبب العواصف الجافة التي لا يصاحبها أمطار غزيرة.

يذكر أن إسبانيا والبرتغال عانتا في الصيف الماضي من موجة حر استمرت 16 يومًا، وكانت الأشد ‌إطلاقًا في السجلات ما أسهمت في اندلاع حرائق غابات مدمرة.

ويقول العلماء إن مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تواترًا بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.