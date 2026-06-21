حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث

حذّرت إدارة المرور قائدي المركبات من مخاطر انفجار الإطارات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن الحفاظ على سلامة الإطارات يبدأ من المتابعة المستمرة لضغط الهواء، والتأكد من مطابقته للمستويات الموصى بها من الشركة المصنّعة للمركبة، لتجنب تعرض الإطار للتلف أو الانفجار أثناء القيادة.

وأكدت ضرورة إجراء الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من خلوها من التشققات أو التآكل، إلى جانب تجنب تحميل المركبات بأوزان تتجاوز الحد المسموح به، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة الإطارات وسلامتها.

كما شددت إدارة المرور على أهمية اختيار الإطارات الملائمة لنوع المركبة ومواصفاتها، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرتبطة بأعطال الإطارات، ويرفع مستوى السلامة المرورية.