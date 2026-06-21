Icon

سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon المنتخب الإسباني يفوز على الأخضر برباعية في كأس العالم 2026 Icon حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر Icon الانقلاب الصيفي بداية تخزين الحرارة.. وذروة الحر في يوليو وأغسطس Icon حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث Icon المجالس التراثية في الحائط.. معالم تاريخية تروي ذاكرة المجتمع المحلي Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة Icon الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح Icon اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة Icon السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٧ مساءً
حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت إدارة المرور قائدي المركبات من مخاطر انفجار الإطارات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن الحفاظ على سلامة الإطارات يبدأ من المتابعة المستمرة لضغط الهواء، والتأكد من مطابقته للمستويات الموصى بها من الشركة المصنّعة للمركبة، لتجنب تعرض الإطار للتلف أو الانفجار أثناء القيادة.

وأكدت ضرورة إجراء الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من خلوها من التشققات أو التآكل، إلى جانب تجنب تحميل المركبات بأوزان تتجاوز الحد المسموح به، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة الإطارات وسلامتها.

كما شددت إدارة المرور على أهمية اختيار الإطارات الملائمة لنوع المركبة ومواصفاتها، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرتبطة بأعطال الإطارات، ويرفع مستوى السلامة المرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة
السعودية

المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في...

السعودية
#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية...

يهمك تعرف