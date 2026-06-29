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السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنشطة البحرية

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠١ مساءً
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنشطة البحرية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أداوت محظورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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