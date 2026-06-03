حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية

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ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والباكستانية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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