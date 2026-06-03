Icon

63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي Icon نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق Icon توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية Icon جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت Icon اعتباراً من 15 يونيو.. طيران ناس يعلن عن نقل رحلاته بين جدة وعمّان إلى مطار مدينة عمّان Icon أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية Icon استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب (T4) Icon جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية الصيفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والباكستانية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
السعودية

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف”...

السعودية
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
السعودية

حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في...

السعودية
حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك
السعودية

حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة...

السعودية