Icon

البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم Icon واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران Icon وظائف شاغرة لدى متاجر بنده Icon مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10990.45) نقطة Icon ثمار الصيف تزيّن مزارع الباحة.. تنوع زراعي يعكس ثراء الطبيعة وعبق الموروث Icon المملكة تستعرض تجربتها في تعزيز الرياضة المجتمعية بمنتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن Icon جامعة نجران تحصل على اعتماد لبرنامجين من تقويم التعليم والتدريب Icon ولي العهد يؤكد دعم المملكة للبحرين في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها Icon سلمان للإغاثة يوزّع 84 حقيبة إيوائية وخيمة بمحافظة المهرة اليمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدِّمَت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
السعودية

حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في...

السعودية
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
السعودية

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف”...

السعودية
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية
السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة...

السعودية
هلال المدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن
السعودية

هلال المدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف...

السعودية
التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن
السعودية

التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة...

السعودية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
السعودية

المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين...

السعودية
منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة تُعزز تجربة ضيوف الرحمن والزوار
السعودية

منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة...

السعودية
موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية
أخبار رئيسية

موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة...

أخبار رئيسية