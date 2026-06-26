حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطهم أثناء محاولة تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من آثارها، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

وأشارت إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و994 في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.