حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة 6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير النظام البيئي في السعودية تكساس تحتضن محطة الأخضر الحاسمة في كأس العالم 2026
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطهم أثناء محاولة تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من آثارها، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.
وأشارت إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و994 في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.