النحل الندّاف يعزز التنوع الحيوي في بيئات الحدود الشمالية حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر ترامب: أريد من إسرائيل أن تُحسن التقدير وتتصرف كما يجب “موهبة” توقّع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية الصين تطالب إيران بمعالجة مسألة الملاحة بمضيق هرمز على نحو مناسب الشورى يطالب بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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