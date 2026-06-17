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حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٢ مساءً
حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

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