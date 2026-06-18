النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة بالمناطق البحرية نجم السماك العملاق يزيّن سماء الوطن العربي طوال الصيف رئيس الوزراء الباكستاني يوقع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إطلاق الصاروخ الأوروبي آريان 6 حاملًا 36 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء الأسواق تعزز توقعاتها برفع الفائدة الأميركية والدولار يواصل مكاسبه ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي الترتيبات جارية لاجتماع أميركا وإيران في سويسرا غدًا السعودية تحقق المرتبة 13 عالميًا و3 على مستوى دول العشرين في اتنافسية العالمية 2026 بين الحرفة والتاريخ.. قصة الاسم الذي بقي على ميزاب الكعبة المشرفة
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مقيمًا من الجنسية الميانمارية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، واُتُّخِذَت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.