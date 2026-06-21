حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.