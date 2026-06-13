Icon

اليوم.. نهار استثنائي في الرياض Icon لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضية.. اشتراط موافقة صريحة من ولي الامر Icon كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لموافقتها على بيع صواريخ إلى سول Icon اجتماع افتراضي لوفدي أمريكا وإيران بحضور فانس وقاليباف Icon نائب أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني Icon #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول Icon الفنان المصري محمد مرزبان يتعرض لإصابات خطيرة إثر حادث مروري Icon جامعة الأمير سطام تحصد 5 براءات اختراع أمريكية في تكنولوجيا النانو المتقدمة Icon نائب أمير مكة المكرمة يستقبل المدير العام لـ الجوازات Icon أمانة المدينة المنورة تُعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود بمنطقة الرياض معرضها التوعوي “وطن بلا مخالف”، لاستعراض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك بمجمع النخيل مول في مدينة الرياض.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض
السعودية

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف”...

السعودية
حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري
أخبار رئيسية

حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا”...

أخبار رئيسية
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا للائحة...

السعودية
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول
أخبار رئيسية

#يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض...

أخبار رئيسية