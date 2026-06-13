حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض

اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود بمنطقة الرياض معرضها التوعوي “وطن بلا مخالف”، لاستعراض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك بمجمع النخيل مول في مدينة الرياض.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.