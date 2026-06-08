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حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري

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استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري، ضمن جهودها التنظيمية والأمنية لتعزيز مستوى الخدمات في موانئ المملكة البحرية.

وتضمنت الجهود متابعة تطبيق متطلبات السلامة البحرية، والإشراف على جاهزية الأرصفة ومحيط الميناء، بما يوفر بيئة آمنة وملائمة للرحلات السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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