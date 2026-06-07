Icon

جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا المجانية للعام الجامعي 1448هـ Icon إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يواصل جهوده لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي
السعودية

حرس الحدود يواصل جهوده لتسهيل مغادرة ضيوف...

السعودية
حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية
السعودية

حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة...

السعودية
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أخبار رئيسية

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من...

أخبار رئيسية
حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
السعودية

حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف”...

السعودية
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
السعودية

حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف”...

السعودية
حرس الحدود ينفّذ مبادرات بيئية في مختلف المناطق بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
السعودية

حرس الحدود ينفّذ مبادرات بيئية في مختلف...

السعودية
حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري
أخبار رئيسية

حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا”...

أخبار رئيسية