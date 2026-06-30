حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية

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أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، معرضًا لتعزيز الوعي بالسلامة البحرية والممارسات الصحيحة والحد من مخاطر الغرق، وذلك بمجمع الظهران مول في المنطقة الشرقية.
ويستعرض المعرض الذي يستمر حتى (3 يوليو 2026م)، تعليمات وأنظمة حرس الحدود الخاصة بمرتادي الشواطئ، والعقوبات المترتبة على السباحة في المواقع غير المخصصة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهود حرس الحدود في مجالات البحث والإنقاذ، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الشواطئ والبحر إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.