حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم، معرض “وطن بلا مخالف”، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود، والإبلاغ عن مخالفيه، الذي يستمر حتى (6 يونيو 2026م) بمجمع لافاندا بارك في منطقة عسير.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية “وطن بلا مخالف” ممثلة في قطاعاتها الأمنية، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهل دخول مخالفيه للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.