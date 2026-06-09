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حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض
المواطن- فريق التحرير

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أقامت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم، معرض “وطن بلا مخالف”، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود، والإبلاغ عن مخالفيه، الذي يستمر حتى (13 يونيو 2026م) بمجمع النخيل مول في مدينة الرياض.


ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية “وطن بلا مخالف” ممثلةً في قطاعاتها الأمنية، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهّل دخول مخالفيه للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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