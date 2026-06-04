حرس الحدود يواصل جهوده لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية؛ لتحقيق انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وسخّرت المديرية إمكاناتها البشرية والتقنية بالمنافذ البرية والبحرية؛ لدعم سير العمل وتقديم الإرشاد والتوجيه لضيوف الرحمن، بما يُسهم في انسيابية الحركة وسرعة إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة.