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حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب
المواطن- فريق التحرير

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لقي 21 شخصًا مصرعهم، بينهم 18 أجنبيًّا، بسبب حريق اندلع اليوم في فندق جنوب العاصمة الهندية نيودلهي، وفق ما أفادت به الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية.

حريق فندق في نيودلهي

وذكرت السلطات أن الحريق اندلع في مبنى مكوّن من أربعة طوابق، وأدى إلى احتجاز عدد من النزلاء في الأدوار العليا، وشارك السكان والمارة في عمليات إنقاذ أولية قبل وصول فرق الإطفاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون مرتبطًا بمطعم يقع في الطابق الأرضي من المبنى، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابساته.

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