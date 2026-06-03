حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب

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لقي 21 شخصًا مصرعهم، بينهم 18 أجنبيًّا، بسبب حريق اندلع اليوم في فندق جنوب العاصمة الهندية نيودلهي، وفق ما أفادت به الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية.
وذكرت السلطات أن الحريق اندلع في مبنى مكوّن من أربعة طوابق، وأدى إلى احتجاز عدد من النزلاء في الأدوار العليا، وشارك السكان والمارة في عمليات إنقاذ أولية قبل وصول فرق الإطفاء.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون مرتبطًا بمطعم يقع في الطابق الأرضي من المبنى، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابساته.
نئی دہلی کے ہوٹل میں آتشزدگی: 20 افراد جان سے گئے ، مرنےوالوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ#NewDehli #india #Independenturdu pic.twitter.com/XHpl2TtCqd
— Independent Urdu (@indyurdu) June 3, 2026