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حزمة منقذة للحياة تقلّل وفيات نزيف ما بعد الولادة

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٨ مساءً
حزمة منقذة للحياة تقلّل وفيات نزيف ما بعد الولادة
المواطن - واس

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كشفت منظمة الصحة العالمية ومجلة “ذا لانسيت” عن صدور سلسلة جديدة من ثلاثة أجزاء حول نزيف ما بعد الولادة الذي يصيب نحو 27 مليون امرأة، ويتسبب في وفاة نحو 43 ألف أم سنويًا، ما يجعله السبب الأول لوفيات الأمهات عالميًا, مشيرة إلى أن كثيرًا من هذه الوفيات يمكن الوقاية منها من خلال الكشف المبكر والعلاج السريع.

وأظهرت السلسلة أن حزمة الاستجابة تشمل خمسة تدخلات علاجية متزامنة، أسهمت في خفض خطر النزيف المهدد للحياة أو الجراحة الطارئة أو الوفاة بنسبة 60% عند تطبيقها مع وسائل الكشف المبكر عن النزيف وبدء العلاج عند فقدان 300 مليلتر من الدم. وتتضمن حزمة الاستجابة الأدوية المحفزة لانقباض الرحم, وحمض الترانيكساميك، والسوائل الوريدية، والفحص السريع لتحديد مصدر النزيف.

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