حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

واصل حساب أخباركم على منصة تيك توك (yournews12) تغطيته الميدانية والإخبارية لموسم حج عام 1447هـ، من خلال نشر المحتوى الإخباري والتوعوي الذي يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة والراحة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وركز الحساب على إبراز المشاريع والخدمات المتكاملة التي سخّرتها الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب نقل المشاهد الإنسانية والتنظيمية التي تعكس نجاح خطط الحج لهذا العام، بما ينسجم مع المكانة التي تتبوأها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما تابع الحساب بشكل مستمر أخبار الجهات الأمنية وما حققته من نجاحات في ضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، ونشر البيانات الرسمية المتعلقة بالقبض على المتجاوزين الذين حاولوا أداء الحج دون تصريح أو نقل المخالفين إلى المشاعر المقدسة، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم وضمان انسيابية الحركة والتنظيم خلال الموسم.

وأكد حساب “أخباركم” حرصه على نقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، وإبراز الصورة المشرفة للجهود الوطنية التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والتطوعية لإنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.