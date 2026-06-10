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حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢١ مساءً
حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن اليوم إيداع 3 مليارات ريال مخصّصة دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة المئة والثلاثة أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 280 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وأوضح أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 85%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

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