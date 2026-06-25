حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي 2026/2027

أعلنت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الرُزنامة الأولى لموسم 2026 – 2027، من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وتنطلق فورمولا إي إلى الشرق الأوسط يومي 18-19 ديسمبر 2026، من محطة غير مسبوقة في موسم 2026 / 2027؛ إذ تنطلق الرُزنامة العالمية لبطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، وللمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة عبر الجولتين الأولى والثانية، لتقدم على الحلبة سباقات ليلية مميزة في بلد يرتبط بعلاقة راسخة مع البطولة.

وتجسّد استضافة حلبة كورنيش جدة لانطلاقة الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم ملامح مستقبل رياضة المحركات الكهربائية، وبموقعها الفريد على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات سريعة وأجواء جماهيرية استثنائية، وتستعد الحلبة لاحتضان تحديات جديدة ومنافسات مبتكرة، وتقديم بداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

وبهذه المناسبة, قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: “يسعدنا الترحيب بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى، ومنذ ظهورها الأول في المملكة العربية السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءًا مهمًا من مسيرة رياضة المحركات في المملكة، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية”، مؤكدًا سموه أن هذا الموسم يشهد أيضًا فصلًا جديدًا ومشوقًا مع تقديم سيارة السباق GEN4 الجديدة كليًا، التي تُمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تواصل نموها وجهةً رائدةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، حيث تستقبل بعضًا من أبرز البطولات العالمية، وتبرز طموح المملكة وقدراتها وشغفها بالرياضة، وتبقى فورمولا إي جزءًا رئيسًا من هذه القصة، ونتطلع إلى الترحيب مجددًا بالفرق والسائقين والجماهير في جدة، لقضاء عطلة نهاية أسبوع أخرى حافلة بالسباقات على حلبة كورنيش جدة.

من جهته قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي ألبرتو لونغو: “توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات GEN4 وصيغة سباق إي بري أنليشد الجديدة”، مؤكدًا أن المملكة تؤدي دورًا محوريًا في رسم مستقبل رياضة المحركات عالميًا، ولذلك فهي تمثل الخيار الطبيعي لافتتاح الموسم في بلد كان له دور أساسي في مسيرة فورمولا إي، عادًا انطلاق أكبر رزنامة في تاريخ البطولة من واحدة من أشهر الحلبات وأكثرها تحديًا وأداءً، يشكل بداية مثالية لأسرع المواسم حتى الآن.

في المقابل أشار الرئيس التنفيذي ومؤسس CBX كارلو بوتاجي إلى أن استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تُمثل لحظة فخر بالنسبة لنا في CBX، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل يشهد أيضًا الظهور التنافسي الأول لسيارة GEN4 الجديدة والمبتكرة، مؤكدًا أن CBX تركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى، ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثرًا مستدامًا، مرحبًا بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة.