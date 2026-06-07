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حملة رقابية على مراكز فحص العمالة الوافدة لضمان موثوقية الفحوصات الطبية

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ مساءً
حملة رقابية على مراكز فحص العمالة الوافدة لضمان موثوقية الفحوصات الطبية
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة بدء تنفيذ حملة “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة”، في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان دقة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، وتعزيز الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة في المملكة وحماية الصحة العامة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030 نحو منظومة صحية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية في الرقابة والجودة، وتسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الصحية المقدمة.

وتهدف الحملة إلى التأكد من دقة وصحة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، والتحقق من التزام المنشآت الصحية بالبروتوكولات والإجراءات المعتمدة للفحص، إضافة إلى ضمان استخدام أجهزة مخبرية معايرة ومعتمدة وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من كفاءة الكوادر الفنية والخبرة المؤهلة لإجراء الفحوصات، ومنع أي ممارسات تؤثر على نزاهة النتائج أو التلاعب بها.

كما تركز الحملة على التحقق من الالتزام بالربط الإلكتروني والتبليغ عبر الأنظمة المعتمدة، ورفع مستوى الرقابة على مراكز فحص العمالة، بما يعزز موثوقية النتائج ويحد من أي تجاوزات، إلى جانب الإسهام في حماية المجتمع من الأمراض المعدية وضمان سلامة الصحة العامة، وتأتي حملة “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة”، ضمن الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم خدمة فحص العمالة الوافدة، وفق ما نص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفات ما ورد في النظام والتي تصل إلى غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية لمدة ستين يومًا، وسحب الترخيص، حيث شددت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحفظ سلامة المجتمع.

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