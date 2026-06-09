خالد بن سعود يدشن مشروع واجهة الشمال للمعارض والمؤتمرات بتبوك 

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دشّن نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، مساء أمس، مشروع “واجهة الشمال” للمعارض والمؤتمرات، أحد المشاريع التي تمثل إضافة للبنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات في المنطقة، وتسهم في تعزيز مكانة تبوك كوجهة اقتصادية وسياحية واستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطّلع نائب أمير المنطقة خلال التدشين على مرافق المشروع وإمكاناته التشغيلية، واستمع إلى شرح عن مكوناته المختلفة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 65 ألف متر مربع، وتم تطويره باستثمار تجاوز 55 مليون ريال، ليكون منصة متكاملة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والاستثمارية على مدار العام.

وشاهد نائب أمير المنطقة والحضور عروضًا فنية وفلكلورية من مختلف الثقافات.

ويضم المشروع مبنى رئيسيًا حديثًا بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، يشتمل على قاعة استقبال رئيسية، وقاعة لكبار الزوار، وأربع قاعات متعددة الاستخدامات للاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة إلى قاعة تنفيذية مخصصة للاجتماعات الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى، وصالة معارض داخلية مجهزة وفق أحدث المعايير لاستضافة المعارض التجارية والمتخصصة والفعاليات الكبرى.

كما يضم المشروع ساحات ومعارض خارجية مفتوحة تتيح إقامة المهرجانات والفعاليات الموسمية والأنشطة المجتمعية المختلفة، بهدف توفير بيئة متكاملة لاستقطاب الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز صناعة المؤتمرات والمعارض باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يسهم “واجهة الشمال” في تنشيط قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والمطاعم والخدمات المساندة، واستحداث فرص استثمارية ووظيفية جديدة لأبناء المنطقة، إضافة إلى دعم استضافة الفعاليات المتخصصة المرتبطة بالمشروعات الكبرى التي تشهدها تبوك، بما يعزز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي، ويدعم مكانتها بوصفها بوابة اقتصادية وسياحية واستثمارية في شمال غرب المملكة.

وفي ختام الحفل، كُرّمت الجهات المشاركة والرعاة، ثم تسلّم نائب أمير المنطقة هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي لشركة واجهة الشمال حسن حمدي الحربي.