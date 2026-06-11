خالد بن سعود يكرم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بتبوك

كرّم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك، نظير جهودهم الميدانية المبذولة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد محمد بن غازي الرويس، وعدد من منسوبي مكافحة المخدرات.

وشكر الأمير خالد بن سعود المكرمين على تميزهم وتفانيهم في أداء الواجب، منوهًا بجهود منسوبي مكافحة المخدرات في المنطقة لضبط المروجين والمهربين والقضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، مشيرًا إلى ما يتمتعون به من يقظة دائمة واحترافية في أداء مهامهم.

من جانبه، ثمن العميد محمد الرويس حرص أمير منطقة تبوك ونائبه ومتابعتهم لكل عمل يسهم في تحقيق العديد من النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات.