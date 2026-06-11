Icon

القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود Icon المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 Icon افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 Icon جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي Icon ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا Icon المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران Icon وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين Icon ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

خالد بن سعود يكرم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بتبوك

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٠ مساءً
خالد بن سعود يكرم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بتبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كرّم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك، نظير جهودهم الميدانية المبذولة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد محمد بن غازي الرويس، وعدد من منسوبي مكافحة المخدرات.

وشكر الأمير خالد بن سعود المكرمين على تميزهم وتفانيهم في أداء الواجب، منوهًا بجهود منسوبي مكافحة المخدرات في المنطقة لضبط المروجين والمهربين والقضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، مشيرًا إلى ما يتمتعون به من يقظة دائمة واحترافية في أداء مهامهم.

من جانبه، ثمن العميد محمد الرويس حرص أمير منطقة تبوك ونائبه ومتابعتهم لكل عمل يسهم في تحقيق العديد من النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سعود يدشن مشروع واجهة الشمال للمعارض والمؤتمرات بتبوك 
السعودية

خالد بن سعود يدشن مشروع واجهة الشمال...

السعودية