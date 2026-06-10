خالد بن سعود يكرّم المشاركين في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار

نيابةً عن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار، كرّم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار، بالقصر الحكومي مساء أمس، المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والتطوعية في أعمال موسم حج هذا العام 1447هـ بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، تقديرًا للجهود التي بذلوها وما قدموه من خدمات متكاملة أسهمت في إنجاح أعمال الموسم وتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج وحتى مغادرتهم عبر المنفذ عائدين إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشاركين بأعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم مدير الجوازات بالمنطقة مشرف قوة الحج بجوازات المنفذ اللواء وليد بن علي السديري، عبّر فيها عن اعتزازهم بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح وتميز جاء -بفضل الله-، ثم بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات وخدمات متكاملة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات المشاركة.

خدمة الحجاج والارتقاء بجودة الخدمات

وأشار السديري إلى أن المشاركين عملوا ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الحجاج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، في ظل توجيهات وإشراف سمو أمير منطقة تبوك، ومتابعة من نائب أمير المنطقة مما أسهم في تحقيق ولله الحمد التميز والنجاح.

بعدها القيت كلمة المتطوعين القاها بالنيابة عنهم عبدالرحمن القحطاني رفع في مستهلها الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على ما توليه من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وما وفرته من إمكانات وخدمات أسهمت في نجاح موسم الحج وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للحجاج، مبينًا أن المتطوعين والمتطوعات تشرفوا بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمنفذ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأعمال التطوعية الصحية والتنظيمية والخدمية والاجتماعية والإرشادية والتوعوية، بما يعكس قيم العطاء والتكافل التي يتميز بها أبناء الوطن.

وختم القحطاني كلمته مقدمًا الشكر لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهما وتمكين المتطوعين من نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، وعلى ما حظيت به أعمال الحج من اهتمام ومتابعة مستمرة من سموهما، سائلًا الله أن يديم على الوطن أمنه وعزه ورخاءه.

ثم ألقى نائب أمير منطقة تبوك كلمة نقل في مستهلها تحيات وشكر وتقدير الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما أظهره المتطوعون والعاملون من مختلف الجهات من حماس ورغبة صادقة في خدمة الحجاج يجسد استشعار الجميع لعظم المسؤولية وشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال: “إن المملكة تمكنت -بفضل الله-، ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله-، من تقديم خدمات متكاملة يسرت للحجاج أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن التطور الكبير الذي شهدته منظومة الحج أسهم في جعل رحلة الحج أكثر يسرًا وهذا ما أثنى عليه ضيوف الرحمن، ولمسه الجميع.

وفي ختام كلمته، سأل سموه الله تعالى أن يجزي جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء على ما بذلوه من جهود مخلصة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يديم على المملكة نعمة خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها ورخاءها.