خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة الأطفال وتسهم في سرعة التعرف عليهم

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدمة الأساور التعريفية للأطفال في المسجد النبوي، ضمن منظومة الخدمات الموجهة لضيوف الرحمن والزوار، بما يسهم في تعزيز السلامة وتسهيل التعرف على الأطفال في حال فقدانهم أو ابتعادهم عن مرافقيهم.

وتسهم الأساور التعريفية في سرعة التعرف على الأطفال، وتضمن ربط بياناتهم بدقة، بما يدعم إجراءات الوصول إليهم والتواصل مع ذويهم في وقت وجيز، إضافة إلى دعم سلامة الفئات المشمولة بالخدمة وتحسين كفاءة التدخل السريع عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة أن الحصول على الأساور التعريفية متاح من خلال مراكز خدمة الضيف في المسجد النبوي، والتي تشمل المراكز ذات الأرقام (301، 307، 329، 331، 339)، داعية الزوار إلى الاستفادة من الخدمة لما توفره من مزايا تسهم في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء وجودهم في المسجد النبوي وساحاته.

وأكدت الهيئة حرصها على تطوير الخدمات الميدانية المقدمة للزوار والمعتمرين، وتوفير الحلول المساندة التي تعزز جودة الخدمات وترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المسجد النبوي.