خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، عن بدء عملية إجلاء آلاف البحارة العالقين عقب تخفيف القيود المفروضة على مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز، في بيان: “بعد شهور من المعاناة والأسى لآلاف البحارة الأبرياء، وتأثيرات سلبية على العالم أجمع، أرحب بارتياح بالغ باتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة على الملاحة المدنية”، وفقا لشبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية.

وأضاف دومينجيز أن المنظمة “ستبدأ بتنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في المنطقة”.

وتابع: “سيتم تنفيذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري”.

وأشعلت القيود المفروضة على مضيق هرمز خلال الحرب أزمة غير مسبوقة في المنطقة، تركت آلاف البحارة عالقين على متن السفن دون أي سبيل واضح للخروج.

وتفاقم الوضع مع فرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وأدت تلك الإجراءات إلى شل حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي تقريبا، حيث لم يعبر الممر سوى عدد قليل من السفن يوميا، مقارنة بأكثر من 100 سفينة في الظروف العادية.

وأفادت المنظمة البحرية الدولية بمقتل 14 بحارا في هجمات خلال النزاع.