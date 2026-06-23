خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر بوتين: الناتو يستعد لحرب ضد روسيا ونحن مستعدون للرد حاملة الطائرات الأحدث في الصين تبحر عبر مضيق تايوان فلسطين تطالب بتحرك دولي بعد احتجاز إسرائيل 11 مليار دولار من أموالها هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه
أعلنت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، عن بدء عملية إجلاء آلاف البحارة العالقين عقب تخفيف القيود المفروضة على مضيق هرمز.
وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز، في بيان: “بعد شهور من المعاناة والأسى لآلاف البحارة الأبرياء، وتأثيرات سلبية على العالم أجمع، أرحب بارتياح بالغ باتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة على الملاحة المدنية”، وفقا لشبكة “سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية.
وأضاف دومينجيز أن المنظمة “ستبدأ بتنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في المنطقة”.
وتابع: “سيتم تنفيذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري”.
وأشعلت القيود المفروضة على مضيق هرمز خلال الحرب أزمة غير مسبوقة في المنطقة، تركت آلاف البحارة عالقين على متن السفن دون أي سبيل واضح للخروج.
وتفاقم الوضع مع فرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.
وأدت تلك الإجراءات إلى شل حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي تقريبا، حيث لم يعبر الممر سوى عدد قليل من السفن يوميا، مقارنة بأكثر من 100 سفينة في الظروف العادية.
وأفادت المنظمة البحرية الدولية بمقتل 14 بحارا في هجمات خلال النزاع.