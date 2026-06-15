خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية خدمة استبدال اللوحات المتاحة عبر منصة أبشر، والتي تتيح للأفراد إنجاز الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الإدارة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم طلبات استبدال اللوحات التالفة أو المفقودة، إضافة إلى طلب لوحات بشعار مميز أو لوحات بشكل طولي.

وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن خطوات تنفيذ الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “المركبات”، يليها الدخول إلى “إدارة المركبات”، ثم اختيار “تجديد المركبة” و”استبدال لوحات المركبة”.