قرنٌ من العناية والإتقان.. تاريخ كسوة الكعبة المشرفة في العهد السعودي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط 15 يومًا للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر الصمديات والقناديل.. زخارف إسلامية تنسج على كسوة الكعبة لوحة من الجمال والإتقان 7 أقمشة تنسج أعظم ثوب.. تفاصيل فريدة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983 #يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات
أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية خدمة استبدال اللوحات المتاحة عبر منصة أبشر، والتي تتيح للأفراد إنجاز الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الإدارة.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم طلبات استبدال اللوحات التالفة أو المفقودة، إضافة إلى طلب لوحات بشعار مميز أو لوحات بشكل طولي.
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن خطوات تنفيذ الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “المركبات”، يليها الدخول إلى “إدارة المركبات”، ثم اختيار “تجديد المركبة” و”استبدال لوحات المركبة”.