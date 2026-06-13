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خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي Icon رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية Icon الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا Icon المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم Icon مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم Icon لاعبو الأخضر: استشعار المسؤولية من ركائز الجاهزية لخوض منافسات كأس العالم Icon سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد Icon سي إن إن: ترامب أوقف عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني Icon القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز Icon

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الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٣ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
المواطن - فريق التحرير

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18/ 12/ 1447هـ الموافق 04/ 06/ 2026م إلى 24/ 12/ 1447هـ الموافق 10/ 06/ 2026م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10725) مخالفًا، منهم (5899) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3084) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1742) مخالفًا لنظام العمل.

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1418) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (02%)، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22026) وافدًا مخالفًا، منهم (20459) رجلاً، و(1567) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (14268) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1240) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7989) مخالفًا.

تفاصيل العقوبات

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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