خلال ساعات.. الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي في كأس العالم

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بمواجهة منتخب الأورغواي صباح غدٍ الثلاثاء، على ملعب ميامي بمدينة ميامي الأمريكية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

واختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمشاركته المونديالية السابعة، بعد سلسة من المعسكرات تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد، ليأتي بعده اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يقود الأخضر حاليًا، وخاض معه 12 تدريبًا.

ويدخل الأخضر اللقاء مستذكرًا أفضل إنجاز حققه خلال مشاركاته السابقة، وتحديدًا قبل 32 عامًا في ظهوره الأول في بطولة كأس العالم وفي نفس البلد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل تحضيراته وسط جاهزية تامة من جميع عناصره.

ويسعى الأخضر لتكرار إنجازه بفوزه في افتتاح مشواره بكأس العالم 2022 على منتخب لاتيني آخر هو الأرجنتين (2 – 1)، إذ سيعطيه الفوز إن حدث دفعة كبيرة لتكرار إنجازه في أول مشاركة عام 1994 بالوصول إلى دور الـ16.

ويضم المنتخب السعودي لاعبًا واحدًا محترفًا خارجيًا وهو مدافع نيس الفرنسي، سعود عبدالحميد، إلى جانب العديد من اللاعبين البارزين في الدوري السعودي أمثال سالم الدوسري، وفراس البريكان، ومحمد كنو، ومحمد أبو الشامات، وعبدالإله العمري، والحارس محمد العويس الذي يعود للقائمة الدولية، وفي المقابل يضم منتخب أوروغواي لاعبين بارزين، منهم، فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ورونالد أراوخو مدافع برشلونة، ومانويل أوجارتي لاعب الارتكاز في مانشستر يونايتد.

ومواجهة الغد بين المنتخبين هي الثانية بينهما في كأس العالم، إذ سبق أن التقيا في مونديال روسيا 2018 وانتهى اللقاء بخسارة الأخضر بهدف دون رد.