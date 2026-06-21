دعم جماهيري للأخضر في أتلانتا قبل مواجهة إسبانيا بكأس العالم

شهد محيط ملعب أتلانتا بمدينة أتلانتا حضورًا جماهيريًا سعوديًا لافتًا قبل مواجهة المنتخب السعودي، ونظيره الإسباني، اليوم في ثاني جولات كأس العالم 2026.

وحضرت الجماهير السعودية بكثافة في المنطقة المحيطة بالملعب، وتوشحت بأعلام المنتخب في تناغم تام مع حملة “قدام بنفس الروح” التي أطلقها مجلس جمهور المنتخب السعودي الذي بدوره استقبل الجماهير ووزع التذاكر المخصصة لهم، لتنطلق بعدها الجماهير في مسيرات داعمة للمنتخب ضمت مشجعين حضروا من المملكة، ومبتعثين ومقيمين سعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، رددوا الأهازيج الوطنية، وحملوا الأعلام وصولًا لمنطقة الجماهير المخصصة من الفيفا للجماهير.

والتقت “واس” عددًا من الموجودين في مناطق المشجعين، ومنهم خالد حبش الذي قال: “المسيرات الخضراء جابت شوارع أتلانتا، سادس أكبر مدينة في الولايات المتحدة من حيث المنطقة الحضرية، في مشهد استثنائي أعاد إلى الأذهان الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي شهدتها المدينة منذ استضافتها دورة الألعاب الأولمبية عام 1996، وسط حضور سعودي كثيف رفع الأعلام وردد الأهازيج الوطنية دعمًا للأخضر”.

وأضاف: “التجمعات والمسيرات عكست روحًا وطنية عالية بين المبتعثين والمقيمين السعوديين”، مؤكدًا أن الوقوف خلف المنتخب في المحافل العالمية يمثل واجبًا وطنيًا وفرصة لإبراز صورة المملكة وجماهيرها أمام العالم.

فيما أوضح المبتعث السعودي والخريج حديثًا تركي الجهني أن مشجعين سعوديين قطعوا آلاف الكيلومترات للوصول إلى أتلانتا ومؤازرة المنتخب، قادمين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مبينًا أن بعضهم قطع أكثر من 3500 كيلومتر من مدن الساحل الغربي، فيما تجاوزت رحلات آخرين 2000 كيلومتر من الشمال والشرق، في صورة تعكس حجم الشغف والدعم الذي يحظى به المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.