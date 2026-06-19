دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، صرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، بقيمة تجاوزت 224 مليون ريال سعودي، وذلك للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن.

وأوضح سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” اليوم الجمعة، أن الدعم جاء بتوجيهات القيادة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وأشار آل جابر إلى أن الدفعة الجديدة ستسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني، إضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المملكة المستمرة لمساندة الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد اليمني، من خلال برامج ومبادرات تستهدف دعم التنمية، وتحسين الظروف المعيشية، والإسهام في استقرار مؤسسات الدولة.