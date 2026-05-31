دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية

تشكّل الدوارات والميادين في مدينة حائل عناصر جمالية بارزة تسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية البصرية للمدينة، عبر مجسمات فنية وتفاصيل تصميمية تجمع بين الجمال والوظيفة في آنٍ واحد.

وحرصت أمانة منطقة حائل على تطوير الدوارات والميادين بأعمال فنية وهندسية مستوحاة من البيئة المحلية والطابع العمراني للمنطقة، بما يعكس الموروث الثقافي ويمنح الطرق والمداخل ملامح بصرية مميزة.

وتوزعت المجسمات الجمالية في عدد من المواقع والطرق الرئيسة بمدينة حائل، لتضفي طابعًا حضاريًا وجماليًا على المشهد العام، وتسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة الحضرية للسكان والزوار.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة المستمرة في أنسنة المدن وتجميل المرافق العامة، بما يعزز حضور العناصر الفنية في الفضاءات الحضرية، ويواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.