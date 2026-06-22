Icon

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي Icon خلال 9 سنوات.. انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في المملكة Icon أمريكا: وفاة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان عن عمر ناهز 100 عام Icon نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران Icon رئيس وزراء قطر: هناك أطراف تسعى لعرقلة المفاوضات بين واشنطن وطهران Icon روسيا تعلن استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود الأوكرانية Icon دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة Icon جدة تُشعل صيف 2026 بـ12 واجهة بحرية ورحلات كروز عالمية تقود الطفرة السياحية Icon أمير الرياض يطّلع على مستجدات مركز عبدالله بن إدريس الثقافي Icon مزارع الفواكه الصيفية بالباحة.. وجهة جاذبة للزوار ورافد للاقتصاد المحلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ونبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر
السعودية

حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما...

السعودية
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر
السعودية

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه...

السعودية