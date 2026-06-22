دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ونبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.