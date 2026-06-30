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دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود لممارستهم التسول

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٤ مساءً
دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود لممارستهم التسول
المواطن- فريق التحرير

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

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