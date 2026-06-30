دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود لممارستهم التسول “الإحصاء” تفتح باب التسجيل في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 اختتام موسم حج 1447هـ وسط منظومة متكاملة رافقت ضيوف الرحمن إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.