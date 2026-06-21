دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر

أقرّ المدير الفني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس بصعوبة مواجهة إسبانيا، مؤكدًا أن الأخضر لم يمتلك القوة الكافية لمجاراة أحد أبرز المنتخبات في العالم، بعد الخسارة بنتيجة 4-0 ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح دونيس أن المباراة كانت اختبارًا صعبًا كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي لم يتمكن من الحد من خطورة المنتخب الإسباني بالشكل المطلوب.

وقال مدرب الأخضر في تصريحات عقب اللقاء: “كنا نعلم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة، ولم نمتلك القوة الشخصية الكافية لإيقاف منتخب بحجم إسبانيا”.

وأضاف: “اللاعبون بذلوا جهدهم وحاولوا تقديم أفضل ما لديهم، وكنا ندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا، لكن هذه التجربة تحمل العديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها”.

وأكد دونيس أن التركيز الآن ينصب على المواجهة المقبلة أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مشددًا على أهمية دخول المباراة بثقة أكبر من أجل تحقيق الهدف المطلوب.