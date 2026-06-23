Icon

الأمن البيئي يضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا Icon ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري Icon سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة Icon الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة Icon إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة Icon النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية Icon فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق Icon المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري
المواطن - واس

أطلق ديوان المظالم قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية عبر بوابته الرقمية وكافة المنصات التابعة له؛ بهدف توفير مرجع معرفي موثوق للمفاهيم والمصطلحات المتخصصة في القضاء الإداري وفق أحدث منهجيات إعداد القواميس، ويُسهم القاموس في توضيح المفاهيم وتقليل الالتباس المرتبط بالتعريفات الدقيقة من خلال تقديم شروحات واضحة للمصطلحات، وذلك ضمن مبادرات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر؛ بما يعزز الوعي القضائي، وييسر الوصول إلى المعرفة القانونية المتخصصة، ويرتقي بتجربة المستفيد.
وأُعدّ بصورة تفاعلية تُمكّن المستخدم من الوصول إلى محتواه بسهولة عبر اختيار الحرف الأول للمصطلح، واعتمدت منهجية إعداد القاموس على حصر المصطلحات المرتبطة بالقضاء الإداري وديوان المظالم وتعريفها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من خلال فرق متخصصة، حيث تضمنت التعريفات شرحًا لمعاني المصطلحات وتوضيح دلالاتها بحسب المجال أو النظام المرتبط بها، إضافة إلى تصنيفها وترتيبها هجائيًا وفق الحروف الأبجدية بما ييسر الاستفادة منها والرجوع إليها.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود ديوان المظالم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القضائي وإتاحة المعرفة المتخصصة لفئات المستفيدين كافة، بما يشمل المختصين والممارسين والباحثين وطلاب الدراسات القانونية والأكاديميين، فضلًا عن الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم القانونية المرتبطة بالقضاء الإداري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعظيم الأثر المعرفي لمنظومة ديوان المظالم وخدماتها الرقمية، بما يدعم بناء تجربة قضائية أكثر وضوحًا وفاعلية للمستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد