ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري

أطلق ديوان المظالم قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية عبر بوابته الرقمية وكافة المنصات التابعة له؛ بهدف توفير مرجع معرفي موثوق للمفاهيم والمصطلحات المتخصصة في القضاء الإداري وفق أحدث منهجيات إعداد القواميس، ويُسهم القاموس في توضيح المفاهيم وتقليل الالتباس المرتبط بالتعريفات الدقيقة من خلال تقديم شروحات واضحة للمصطلحات، وذلك ضمن مبادرات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر؛ بما يعزز الوعي القضائي، وييسر الوصول إلى المعرفة القانونية المتخصصة، ويرتقي بتجربة المستفيد.

وأُعدّ بصورة تفاعلية تُمكّن المستخدم من الوصول إلى محتواه بسهولة عبر اختيار الحرف الأول للمصطلح، واعتمدت منهجية إعداد القاموس على حصر المصطلحات المرتبطة بالقضاء الإداري وديوان المظالم وتعريفها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من خلال فرق متخصصة، حيث تضمنت التعريفات شرحًا لمعاني المصطلحات وتوضيح دلالاتها بحسب المجال أو النظام المرتبط بها، إضافة إلى تصنيفها وترتيبها هجائيًا وفق الحروف الأبجدية بما ييسر الاستفادة منها والرجوع إليها.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود ديوان المظالم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القضائي وإتاحة المعرفة المتخصصة لفئات المستفيدين كافة، بما يشمل المختصين والممارسين والباحثين وطلاب الدراسات القانونية والأكاديميين، فضلًا عن الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم القانونية المرتبطة بالقضاء الإداري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعظيم الأثر المعرفي لمنظومة ديوان المظالم وخدماتها الرقمية، بما يدعم بناء تجربة قضائية أكثر وضوحًا وفاعلية للمستفيدين.