د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض

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احتفل الدكتور وليد بن علي الغامدي، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد بالليزر وزراعة الشعر، بعقد قران كريمته على الشاب باسل العمري ، وذلك في حفل بهيج أقيم مؤخرا في قاعة الدرعية بنادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء الذين شاركوا الأسرة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.
وتبادل الحضور التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله عز وجل أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما حياة زوجية سعيدة تنعم بالمودة والسكينة والاستقرار.
من جهته، أعرب الدكتور وليد الغامدي وأفراد الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم فرحتهم أو قدّم التهنئة بهذه المناسبة الغالية.