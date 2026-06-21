ذراع مجرة درب التبانة يزيّن سماء الحدود الشمالية في ذروة موسم الرصد الصيفي

تتزين سماء منطقة الحدود الشمالية خلال ليالي الصيف بظهور ذراع مجرة درب التبانة في مشهد فلكي آسر يمتد عبر السماء كحزام ضوئي خافت تتناثر فيه ملايين النجوم، مما يوفّر فرصة مميزة لهواة الرصد والتصوير الفلكي للاستمتاع بأحد أجمل المناظر السماوية خلال العام.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن منتصف فصل الصيف يُعد من أفضل الأوقات لرصد مجرة درب التبانة، حيث يظهر مركز المجرة وأذرعها بوضوح أكبر خلال ساعات الليل، خاصة في المواقع الصحراوية البعيدة عن مصادر التلوث الضوئي.

وبيّن أن الشريط الضوئي الذي يُشاهد في السماء يمثل جزءًا من مجرة درب التبانة التي تضم مئات المليارات من النجوم، وأن الأرض تقع داخل أحد أذرعها الحلزونية، فيما يبرز مركز المجرة باتجاه الأفق الجنوبي خلال ليالي الصيف، مكوّنًا منظرًا فلكيًا فريدًا يجمع بين النجوم والسدم والتجمعات النجمية.



وأشار إلى أن المنطقة الظاهرة من المجرة تضم عددًا من الأجرام والتشكيلات النجمية البارزة، من أشهرها كوكبة العقرب التي تظهر بوضوح خلال هذه الفترة، حيث يبدو نجم قلب العقرب الأحمر اللامع من أبرز معالم السماء الصيفية، إلى جانب العديد من السدم والعناقيد النجمية المنتشرة على امتداد المجرة.

وأضاف أن صفاء الأجواء واتساع المناطق المفتوحة في الحدود الشمالية يسهمان في إظهار تفاصيل المجرة بصورة أوضح، مما يجعل المنطقة بيئة مناسبة لعشاق التصوير الفلكي ورصد الأجرام السماوية خلال موسم الصيف.

ويُعد ظهور مجرة درب التبانة في سماء الصيف من أبرز المشاهد الفلكية الموسمية التي تستقطب المهتمين بعلم الفلك، لما يحمله من دلالات علمية وجمالية تُظهر عظمة الكون واتساعه، وتثري تجارب الرصد الفلكي في سماء المملكة.