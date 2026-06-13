ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع” الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية
clock-icon
29 minutes ago
المدينة المنورة
play
القراءة الصوتية
المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 13 يونيو 2026 م واس
نظّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي معرضًا إثرائيًا في المسجد النبوي، ضمن جهودها الرامية إلى التعريف بالخدمات الدينية والإثرائية المقدمة للزائرين والقاصدين، وتعزيز تجربتهم التعبدية والمعرفية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والوسائل التفاعلية.
ويضم المعرض عددًا من الأقسام التفاعلية والتقنيات الحديثة لعرض المحتوى الإثرائي والتوعوي، من بينها الشاشات الذكية، وخدمات الترجمة الشرعية الفورية بعدة لغات، والمنصات الرقمية التوعوية، من أجل إيصال الرسالة الدينية إلى مختلف فئات الزائرين والقاصدين.
ويستعرض المعرض جهود الوكالات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي، إلى جانب إبراز الرسالة الدينية التي تضطلع بها المملكة في الحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات نوعية ومبادرات إثرائية تعزز تجربة ضيوف الرحمن والزائرين.
وأكد مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، خلال زيارته للمعرض، أهمية توظيف التقنية الحديثة في تقديم المحتوى الإثرائي والدعوي، بما يواكب تطلعات الزائرين ويُسهم في نشر الهداية والعلم الشرعي وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن برامج الرئاسة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإثرائية والدينية، وإبراز الجهود المتواصلة في خدمة قاصدي المسجد النبوي وتعزيز تجربتهم الإيمانية والمعرفية.