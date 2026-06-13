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رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين
المواطن - فريق التحرير

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29 minutes ago

المدينة المنورة

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المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 13 يونيو 2026 م واس
نظّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي معرضًا إثرائيًا في المسجد النبوي، ضمن جهودها الرامية إلى التعريف بالخدمات الدينية والإثرائية المقدمة للزائرين والقاصدين، وتعزيز تجربتهم التعبدية والمعرفية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والوسائل التفاعلية.
ويضم المعرض عددًا من الأقسام التفاعلية والتقنيات الحديثة لعرض المحتوى الإثرائي والتوعوي، من بينها الشاشات الذكية، وخدمات الترجمة الشرعية الفورية بعدة لغات، والمنصات الرقمية التوعوية، من أجل إيصال الرسالة الدينية إلى مختلف فئات الزائرين والقاصدين.
ويستعرض المعرض جهود الوكالات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي، إلى جانب إبراز الرسالة الدينية التي تضطلع بها المملكة في الحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات نوعية ومبادرات إثرائية تعزز تجربة ضيوف الرحمن والزائرين.
وأكد مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، خلال زيارته للمعرض، أهمية توظيف التقنية الحديثة في تقديم المحتوى الإثرائي والدعوي، بما يواكب تطلعات الزائرين ويُسهم في نشر الهداية والعلم الشرعي وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن برامج الرئاسة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإثرائية والدينية، وإبراز الجهود المتواصلة في خدمة قاصدي المسجد النبوي وتعزيز تجربتهم الإيمانية والمعرفية.

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