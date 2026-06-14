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السعودية
مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا

رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفًا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران.

وأضاف أن الاتفاق ينص على “الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”، مشيرًا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين.

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