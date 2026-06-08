رئيس الوزراء الباكستاني يحث جميع الأطراف على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جميع الأطراف على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر، في الوقت الذي تبذل فيه باكستان جهودًا حثيثة لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع الإقليمي في الشرق الأوسط.

وأشار شريف في بيان اليوم إلى التصعيدات الأخيرة في المنطقة، مؤكدًا أن تصاعد العنف يُعد تذكيرًا صارخًا بهشاشة وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة المترتبة عليه.

وشدد على أهمية الانخراط الدبلوماسي الجاد والمضني لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.