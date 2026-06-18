رئيس الوزراء الباكستاني يوقع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

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وقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار التفاهم بين واشنطن وطهران وتهيئة الظروف لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.
ويأتي التوقيع في إطار جهود الوساطة التي تشارك فيها باكستان لدعم الحوار بين الطرفين، وسط ترقب لبدء جولات من المفاوضات لمناقشة الملفات المرتبطة بالاتفاق، ومن بينها القضايا النووية والعقوبات والجوانب الاقتصادية والسياسية.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة اجتماعات فنية ومباحثات مباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، بمشاركة عدد من الدول الوسيطة، لبحث آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه.